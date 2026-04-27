大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表された２７日、新関脇の熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）が都内で会見した。熱海富士は「やっぱり実感は湧きますし、うれしいですね」と喜びつつも「まだまだ課題はありますし、まだまだ満足せずに頑張っていきたい」と気持ちを引き締めた。静岡県出身の新関脇は天竜以来９６年ぶり。優勝や大関昇進を果たせば、同県出身力士では初の快挙となる。熱海富士は「地