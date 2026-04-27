「さのみきひと Smile/Mile/Lie 〜Documentary〜」が、5月4日(月)にGAORA SPORTSで放送される。※6月にライブも放送予定打楽器やシンセサイザーはもちろん、自作ノイズボックスにおもちゃ、さらには映像まで。さのみきひとは多彩な表現で一つの世界を作り上げる唯一無二の表現者だ。本番組は、そんな彼の創作の裏側やルーツを探るドキュメンタリーである。今回、インタビュー収録を終えたばかりのさのに、話を聞いた。――番組のオ