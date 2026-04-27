&TEAMが、ソウル中心部を“ハウリング”で熱く盛り上げた。所属事務所YX LABELSによると、4月25日にソウル・龍山（ヨンサン）アイパークモールで開催された&TEAMのポップアップイベントに、1日で2000人を超えるファンが殺到し、大きな賑わいを見せた。【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイル今回のポップアップは、&TEAMのアイデンティティである「オオカミDNA」をオフライン空間にそのまま再現した体験型イ