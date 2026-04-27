「恥ずべき行為だ」韓国芸能界の“膿”が表面化した。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優ミュージカル『実家の母』の製作会社による出演料未払い問題が、業界全体で深刻化している。韓国芸能マネジメント協会（CEMA）の特別機構である賞罰調整倫理委員会（以下、賞罰委）と、韓国放送演技者労働組合（以下、韓演労）は共同で対応に乗り出し、強硬措置を予告した。賞罰委と韓演労は4月27日、報道資料を通