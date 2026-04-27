SEVENTEENのエスクプスとミンギュが、初のライブツアーで17万人を動員し、ユニットとしても圧倒的な人気を証明した。エスクプスとミンギュは4月24日〜26日まで、台湾・高雄アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」ツアーのフィナーレを成功裏に終えた。【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、日本観光オフショット当初、高雄公演は2公演の予定だったが、爆発的な需要により全席完売を記録。さらに1公演が追加され、視野制限席を含