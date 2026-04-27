【モデルプレス＝2026/04/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生がJO1としての活動を終了することがわかった。4月27日、公式サイトを通じて発表された。【写真】JO1・INI・ME:Iらの豪華舞台裏写真◆大平祥生、JO1としての活動終了公式サイトでは「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますこ