――前期(3月期)の総括昨年6月の米国環境保護庁のバイオ燃料混合義務量引き上げ政策案の発表により、世界的に搾油需要が高まり、ミールバリューが低下した。原料高、円安、ミールバリュー安といった状況は、現在も続いており、第4四半期にはさらに中東紛争の影響が加わった。昨年、4月と9月に価格改定を発表、そして、新年度となる4月からの価格改定も発表し、ユーザーに理解を求めているが、コスト環境の悪化がどこまで続くのか、