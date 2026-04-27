【モデルプレス＝2026/04/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月26日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたスタイルを公開し、話題となっている。【写真】22歳K-POP人気メンバー「スタイルレベチ」美脚際立つショーパン姿◆IVEユジン、ショートパンツで美脚披露ユジンは、屋内での様々なショットを投稿。グレーのアウターにノースリーブ、白のショートパンツを合わせた姿や、黒のキャミソ