彼氏からサプライズでもらうプレゼントに喜ぶ女性は多いもの。しかし、恋人以外からの突然すぎるプレゼントにはさまざまな感情が渦巻くようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「彼氏でもない人から突然プレゼントを贈られたときの女性の心境」を紹介します。【１】「物で釣られるなんて、安く見られたな…」と、ガッカリする「プレゼントを餌にしているのが見え見えで、呆れてしまう」（３０代女性）と、アプローチ