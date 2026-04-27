京都市動物園が２７日、公式インスタグラムを更新し、この日の臨時休園を呼びかけた。園内には桜の老木があり、空洞化している部分も確認しています。倒木の危険がないか、巡回点検を行っており、枯枝の剪定や支柱で支えるなどの対策も行っています。※本日は臨時開園しています。と投稿。２７日は臨時休園し、２８日以降のＧＷ期間中は６日まで無休となっている。同動物園では、２５年１１月に生まれたゴリラのサンタロ