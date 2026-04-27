グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の大平祥生が２７日、公式サイトで５月３１日をもってグループでの活動を終了し、所属事務所の株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了しすることを報告した。サイトでは、「大平祥生に関するご報告」のタイトルでニュースを更新。「このたび、大平祥生は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント