ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその２」をお届けする（第1488回）。＊＊＊一九一八年（大正7）九月二十九日に発足した原敬内閣の喫緊の課題は、直前の寺内正毅内閣の「置き土産」であったシベリア出兵と米騒動を解決することであった。と言っても、シベリア出兵は