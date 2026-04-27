【にじさんじ 石神のぞみ】 予約期間：4月27日～6月7日 2027年7月 発売予定 価格：24,200円 A･DIMENSIONは、フィギュア「にじさんじ 石神のぞみ」を2027年7月に発売する。予約期間は6月7日まで。価格は24,200円。 本製品は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する「石神のぞみ」さんを1/7スケールでフィギュア化したもの