日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。新入幕を果たした若ノ勝（湊川）が、師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）とともに両国国技館で会見した。「実感はそこまで湧いていないが、地元のいろいろな人から『おめでとう』『頑張ってね』と、メッセージをいただいた。いろいろな人が応援しくださっていて、うれしい気持ちになった」と話した。２２年初場所の初土俵から、約４年半か