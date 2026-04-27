◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２７日、栗東トレセンスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は今回が転厩２戦目。初戦のダイヤモンドＳで重賞初制覇を飾り、勢いに乗っての転戦となる。「初めて入厩した時より、リラックスするシーンが増えました。うちの厩舎に順応してくれている感じなのかなと思います」と大江助手は口にする。１週前にはヘデントー