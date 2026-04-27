試合前まで10連勝中と、勢いのあるカブス相手に今季初勝利、実に357日ぶりのメジャー2勝目を挙げたのが佐々木朗希（24=ドジャース）だ。【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇日本時間26日は5回3分の0、99球を投げて7安打4失点。二回に鈴木誠也（31）に先制の4号ソロを浴びるなど、この回から五回まで毎回点を取られながら、大量点は許さなかった。これまで