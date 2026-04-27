◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２７日、栗東トレセンアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は前走の阪神大賞典からの連勝を狙う。前走は３分２秒０のレコード決着で、後続に３馬身差の快勝。速い時計にもしっかりと対応した。「スピードの乗り方が良くなりました。調教でもしまいの脚を使えて、パワーアップしているのを感じます」と大江助手は口にする