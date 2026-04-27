開幕から低迷し、ア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスは日本時間26日、コーラ監督、バスケスベンチコーチら計6人の首脳陣を大量に解任。今後は傘下3Aウースターのチャド・トレーシー監督が暫定的に指揮を執る。【もっと読む】佐々木朗希にマイナー落ちの危機感…意固地やめた？ 周囲に「ヤバいです」と漏らし昨季は2021年以来、4年ぶりのポストシーズン進出を果たしたが、今季はエース左腕クロシェ（3勝3敗、防御率6.3