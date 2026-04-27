Bluetooth対応CDプレーヤー「R400」 三陽合同会社は、運営するECサイト・DIGIARTにて、SyitrenのBluetooth対応CDプレーヤー「R400」を発売した。バッテリーも内蔵する。DIGIARTでの価格は16,500円。 パール調ボディと透明シェルを融合させた、なめらかな曲線美が特徴のデザインを採用。3.5mm AUX出力とBluetooth出力が可能で、ワイヤレスイヤフォンやアクティブスピーカー