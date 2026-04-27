新茶シーズンを迎えた菊川市で、茶畑に向かってメッセージを叫ぶ交流イベントが開かれました。（参加者）「菊川大好き～！」もえぎ色の茶畑を前に、大切な人や好きなことへの感謝や愛を伝えるこのイベントは2026年で5回目です。今回は17組33人が参加し、大切な人への感謝のほか愛する人への思いなどを叫びました。（参加者）「福井県から移住してきました。茶畑のこの景色が大好きです。みなさん仲良くしてくだ