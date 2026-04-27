ドア以外のボディパネルは専用ホンダ軽自動車BEVの第2弾、『N-ONE e:』。そのデザインはN-ONEをモチーフとしながらも、ドア以外のボディパネルは専用になっているという。そこで内外装を担当したデザイナーにそのこだわりを聞いてみた。【画像】狙うは相棒感のあるキャラクター！軽自動車のBEV『ホンダN-ONE e:』全10枚何気ない毎日を生き生きと活発にしてくれる、日常のパートナーであってほしいという思いを込めた『e: Daily P