26日、神奈川県警の警察官が運転する車が標識に衝突し、折れ曲がった標識が歩行者の女性2人にぶつかる事故がありました。1人は意識不明の重体です。警察や消防によりますと、26日午後3時すぎ、神奈川県横須賀市の国道で、神奈川県警・厚木警察署に勤務する男性巡査部長が普通乗用車を運転していたところ、車道の脇にあった道路標識の柱に衝突する事故がありました。この事故で標識が折れ曲がり、近くを歩いていた40代の女性2人に落