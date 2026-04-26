ラグジュアリーな世界観と最先端のデザインが融合♡BMWとCASETiFYによる待望の第2弾コレクションが登場しました。環境に配慮した素材と、日常に寄り添う洗練されたデザインを両立した今回のラインナップは、ファッション感覚で楽しめるテックアクセサリーが揃います。自分らしさを大切にしたい女性にこそ注目してほしい、特別なコレクションです♪ サステナブル×高級感デザイン 今回の「BMW | CASET