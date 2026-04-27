10月17日、18日に福島・あづま総合運動公園、福島あづま球場で開催される音楽フェス『LIVE AZUMA 2026』の第1弾出演アーティストが発表された。同フェスは今年で5周年を迎える。【画像】『LIVE AZUMA 2026』第1弾アーティスト第1弾として出演が決定したのは、新しい学校のリーダーズ、GENIC、MONGOL800、OddRe:、レトロリロン、湘南乃風、SPECIAL OTHERS、Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -の8組。沖縄を拠点