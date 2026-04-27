「ダイヤモンドバックス１２−７パドレス」（２６日、メキシコシティ）球場が騒然となるボークすれすれのけん制で、タティスＪｒ．がアウトとなって呆然とする場面があった。７−２で迎えた七回無死一、二塁。ダイヤモンドバックスの３番手右腕・トンプソンが左足を上げて投球に入ったと思ったところから、ギリギリのタイミングで左足を回転させて二塁へけん制。二走のタティスＪｒ．飛び出して挟殺プレーでアウトとなった。