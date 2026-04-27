千葉ロッテマリーンズは、5月2日の埼玉西武戦(ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始)で、2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」を開催。お笑いコンビ・カカロニが始球式を行う。【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈りパーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えることにあたり、同じくコンビ結成10周年を