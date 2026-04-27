ももいろクローバーＺの高城れにが２７日、都内で行われた映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（５月２２日公開）の公開記念イベントに出席した。高城は今作に登場するキャラクター・グローグーのぬいぐるみを抱えて登場。「なにやってもかわいいグローグーが（今作で）どんなことをやらかしてくれるのかすごく楽しみ」と話した。グローグーを好きになったきっかけは、昨年４月に開催されたイベン