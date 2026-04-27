2026年3月2日(月)よりUCC上島珈琲からUCC おいしいカフェインレスコーヒーのシリーズがリニューアル発売しました!カフェインを97%カットしたドリップコーヒーは、コーヒー本来のコクと風味がしっかり感じられます。全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアなどで発売されてます♪ カフェインを97%カット UCC おいしいカフェインレスコーヒ