俳優の草磲剛が27日、都内でサントリーの「GREENDA・KA・RA」新CM発表会に出席した。新CMは、草磲演じるやさしいマンが浴衣で盆踊りをする姿で、暑さ対策をしながら夏を楽しむ様子を表現している。この夏、行きたいのは遊園地。以前はジェットコースターが好きだったというが、今は観覧車が好きだという。「1人で観覧車に乗って自分と向き合ってみたい。大人になると1人の時間が減ってくる。ぽつんと1人になる