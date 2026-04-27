サッカーのイングランド・プレミアリーグでトットナムに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズ（23）が26日、右膝の負傷でW杯北中米大会（6月11日開幕）の出場が絶望になったことを明らかにした。25日のウルバーハンプトン戦で患部を痛めて後半18分に担架で退場していた。前十字じん帯損傷とみられ、自身のインスタグラムに「人生は残酷だと言われるが、今日はそのように感じる」と投稿。「私のシーズンは突然の終わりを告げ