ＮＨＫが、お笑いの開発番組「千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館」（総合、５月２日後１１・００）の放送を決定したことが２７日、分かった。お笑いコンビ・千鳥のノブ（４６）がＭＣを務める同番組は２０２５年９月２２日の放送に続き２回目となる。東京・渋谷にある架空の演芸館「渋谷お笑い演芸館」に集まった最強実力派芸人たちが、ここだけの新ネタを披露するバラエティー番組。昨年９月に第１回を放送すると、ＮＨＫ番組で類を