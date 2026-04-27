アメリカ・ニューヨークで、きょうからNPT＝核拡散防止条約の再検討会議が始まります。参加国の全会一致が必要な最終合意文書を取りまとめることができるかが焦点です。NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開かれるのを前に、日本から訪れた被爆者団体などが会場となる国連本部まで行進し、核兵器の廃絶を訴えました。この会議は、核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みについて話し合うため、5年に1度開催されているものです。焦