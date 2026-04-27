日経平均株価が再び6万円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。先週末、ニューヨーク市場で、ハイテク関連株が大きく上昇した流れを受け、27日の東京株式市場は、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がりました。上げ幅は900円を超え、6万652円98銭と取引時間中の最高値を更新しています。27日午前の終値は6万584円37銭で取り引きを終えています。