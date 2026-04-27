「重要な仕事が山積みで終わらない」「忙しいのに達成感がない」……。そんな停滞感を打破する鍵は、根性ではなく「脳の使い方」にあります。今回ご紹介するのは、時間を忘れて何かに無我夢中で没頭する「フロー」という状態を活用した方法です。フローとは、ある行動に完全にのめり込み、周囲のことが気にならなくなるほどの深い集中状態を指します。米国の金融業界で20年以上管理職を務め、ハーバード大学のエクステンション・ス