妙高市志で27日午前10半頃、近くを流れる矢代川から集落方面に向けて田んぼの中を歩くクマを通行人が見つけ警察に通報しました。クマは体長1メールほどで、目撃されたのは民家から100メートルほどの所です。警察と妙高市は付近をパトロールして注意を呼び掛けています。