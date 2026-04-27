透きとおるように薄くスライスしたニンニクを等間隔に並べたトーストの写真が「X」で人気を集めました。通常の「ガーリックトースト」はすりおろしたニンニクをオイルとあえたものをパンに塗って焼いたものですが、こちらは薄切りされたとはいえダイレクトにニンニクそのものを味わえるのが迫力満点ですね！【写真】ニンニクの風味がダイレクトに楽しめますよ「前にファミレスかどっかでガーリックトースト食べてた時、『切った