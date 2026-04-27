みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第8話言いたいことを言えない【ハルコの気持ち】【編集部コメント】ハルコさん、優しすぎます……！！「追い詰めるのも可哀想」と、言いたいことも言わず自己犠牲で毎日を頑張っています。「心の傷が癒えてないから