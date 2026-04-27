指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVEのメンバーである大谷映美里が、4月26日（日）に自身のInstagramを更新。アニメ『チェンソーマン』のキャラクター、マキマのコスプレを披露すると、ファンから「再現度高すぎてやばい」など反響が集まった。【写真】上目遣いもかわいすぎ！マキマのコスプレをした大谷の別カット■スーツ姿が美しいこの日大谷が公開したのは、『チェンソーマン』のマキマのコスプレをした