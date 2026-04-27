昨夜、山形県寒河江市で火災があり住宅など２棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 【画像】勢いよく立ち上がる炎 警察によりますときのう午後７時半ごろ、寒河江市本楯の男性の住宅敷地内の小屋から炎が上がっているのをこの男性が発見し１１０番通報しました。 火はおよそ６時間後の午前１時半に消し止められましたが隣接する住宅などにも延焼し、住宅１棟と小屋１棟が全焼したほか住宅１棟の一部が焼けるなどしました