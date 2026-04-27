広島市で27日朝、高速バスの車内でナイフを所持したとして、男が現行犯逮捕されました。乗客らにケガはありませんでした。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山口県防府市の無職の男（61）です。警察によると午前5時45分ごろ、広島市安佐南区大塚西のバス停に駐車していた高速バスの車内で刃渡り約8センチの折りたたみナイフを所持した疑いです。バスは東京から山口県萩市に向かう途中で、乗務員が通報。駆けつけた警察官が