今季は米下部ツアーに参戦している石川遼。多彩な技を駆使する石川のアプローチをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】緩やかにヘッドを入れてフォローでおヘソが目標に向く石川のアプローチショット◇◇◇上げる、コロがす、止める、球の高さを自在に操りピンに寄せる。石川プロのアプローチは、とにかくバリエーションが豊富で、どんなところからでも綺麗に寄せてくる印象