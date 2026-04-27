北海道・旭山動物園の焼却炉に、妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性職員の自宅に、４月２７日も警察が家宅捜索に入りました。（山本記者）「捜査員が続々と男性の家の中へ入っていきます」警察が２６日に続いて家宅捜索に入ったのは、旭山動物園に勤務する３０代の男性職員の自宅です。３月下旬ごろから男性の妻と連絡がつかなくなっていて、警察は男性に任意の事情聴取を行っています。捜査関係者によりますと、