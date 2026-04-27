26日、新宿高島屋で行われたアパレルブランド「and per se」のイベントに、プロ2年目の都玲華が出演した。トークショーは前日の始球式トークで幕を開け、“都節”もさっそく炸裂。会場のファンを笑顔にした。【写真】“ノーバン”ならず…頭を抱える都玲華の一投25日に横浜スタジアムで行われたプロ野球「横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ」戦で始球式の大役を担ってから“一夜明け”。司会を務めたフリーアナウンサーの山