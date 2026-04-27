指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していた問題をめぐり、県警の家宅捜索が26日に続き、27日も行われています。鹿児島市にある水迫畜産の加工場には、27日の朝も県警の捜査員が家宅捜索に入っています。県警は26日、この加工場や指宿市の事務所を食品表示法違反の疑いで家宅捜索しました。県警によりますと、26日午後8時前まで続いた家宅捜索では、関係書類などを押収したということです。この問題