27日から、アメリカ・ニューヨークで始まるNPT＝核拡散防止条約再検討会議を前に、被爆者らが現地で核廃絶を訴え行進をしました。 核軍縮などについて話し合うNPT再検討会議は、日本時間の27日夜、アメリカ・ニューヨークで開幕します。 参加のため現地を訪れている長崎の被爆者らが、核兵器のない世界の実現を求め国連本部に向けて行進しました。 （県平和運動センター