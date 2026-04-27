＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、トータル4オーバー・59位タイで4日間を終えた。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！3サム1ウェイで組まれた最終日は午前7時17分にティオフし、競技を終えたのは午前11時50分すぎ。ネリー・コルダ（米国）らの最終組スタートから1時間も経っておらず、優勝争いが本格化する