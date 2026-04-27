お笑い芸人の坂本ちゃんが4月26日、自身のインスタグラムを更新。指先の冷えと変色について投稿しました。 【写真を見る】【 坂本ちゃん 】指先の「激しい変色」で困惑「きゃー！やだー！」「指先冷えてたいへーん！」ファンからは「今すぐ病院行って」と心配の声坂本ちゃんは、「きゃー！やだー！あたしゃ末端冷え性ってのかしらん？だいぶ暖かくなった最近でも指先冷えてたいへーん！」と投稿。 続けて「特に早