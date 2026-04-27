俳優の大東駿介が２６日、日本テレビ系「メシドラ」に出演。小学校からの同級生で「親友」だと信頼する意外な芸人の名を明かした。大東は、満島真之介とＥＸＩＴ兼近大樹とのドライブの最中に、「大阪におるとき、人見知り過ぎて、決まった友達としかいなかった」と、子供の頃を振り返った。そして「それこそ、小学校からの同級生が、金属バットっていう芸人の小林」と小林圭輔は幼い頃から一緒だったと明かし、兼近は「ええ