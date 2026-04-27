各地で山林火災が相次いでいます。新潟県内ではきのう、魚沼市と長岡市で林野火災が発生していましたが、午前9時半ごろまでにいずれも火はほぼ消し止められました。現場ではヘリコプターも使い、きのうから消火活動が続けられ、未明からは雨が降っていました。長岡市の林野火災では、70代の男性1人がやけどを負い病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。