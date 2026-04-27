ビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月1日、「電車でも!タッチでVisa割キャンペーン!」を全国で開始する。電車でも!タッチでVisa割キャンペーン!○タッチ決済乗車キャンペーン、初の全国規模で実施同キャンペーンは、これまで地域限定で展開してきた交通機関向けの取り組みを全国へと拡大するもので、同社として初の全国規模となるタッチ決済乗車の利用促進キャンペーンとなる。全国46の鉄道事業者を対象に、タッチ決済による乗車で